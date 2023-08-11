Тихонов назвал причину нестабильности ЦСКА

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о нестабильных результатах столичного ЦСКА. Напомним, на неделе клуб Владимира Федотова уступил в Кубке России «Факелу» (0:2), а в минувшие выходные в рамках РПЛ разгромил дома столичный «Локомотив» - 4:1.

«Армейцы» очень нестабильны. Сначала показали отличную игру с «Локомотивом», а после уступили «Факелу». Я полагаю, связано это с проблемами с составом и большим количеством травмированных игроков», - делится Тихонов с RT.

Напомним, что в грядущем, четвёртом туре РПЛ ЦСКА примет дома «Сочи».

«Они должны обыгрывать «Сочи». Обе команды будут мотивированы, но забьет только ЦСКА», - предполагает эксперт.