​Президенту академии «Спартака» разбили автомобиль

Президент академии «Спартака» Сергей Родионов пострадал от действий преступников. Неизвестные разбили автомобиль Родионова прямо в центре Москвы – на Верхней Красносельской улице. Представитель «Спартака» обратился в полицию. О случившемся рассказывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В пятницу «Спартак» проводит гостевую игру четвёртого тура чемпионата России против «Урала». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что «Спартак» выиграл все пять прошедших матчей в сезоне 2023/2024.