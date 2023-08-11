Божович рассказал, почему в Европе так мало российских игроков

Знаменитый тренер Миодраг Божович, тренировавший многие российские клубы, рассказал, почему так много футболистов из России ни разу в карьере не уезжают играть в европейский зарубежный чемпионат.

«У русских футболистов есть одна проблема — у них всё хорошо на родине. В России футболист рано начинает получать большие деньги. Получается, что многим не хватает характера, чтобы дальше кому-то что-то доказывать», - цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, по последним слухам из РПЛ в испанскую Ла Лигу может перебраться молодой динамовец Арсен Захарян. На него претендует «Реал Сосьедад».