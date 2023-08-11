В «Урале» готовы предложить Шатову тренерскую должность

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в екатеринбургском клубе готовы предложить Олегу Шатову тренерскую должность. Но, разумеется, когда он выучится и получит лицензию тренера.

«Конечно, мы готовы предложить Олегу должность в клубе. Мы всегда рады его видеть», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувший четверг стало известно, что Шатов приостановил профессиональную карьеру и отправился учиться на футбольного тренера. С 2022 года 32-летний футболист принадлежал фактически своему родному екатеринбургскому клубу. В последний раз на футбольное поле игрок выходил в ноябре прошлого года.