«Спартак» пропускает в каждом матче в начале сезона. В стартовом матче четвёртого тура Премьер-лиги «красно-белые» были близки к тому, чтобы снова не сыграть на ноль. Уже в самом дебюте противостояния с «Уралом» команда Виктора Ганчаренко заработала пенальти, после удара Тимура Аюпова мяч попал в руку Руслана Литвинова, и в итоге судья назначил 11-метровый. Даниэль Мишкич наносил удар со стандарта, направляя мяч в левый угол ворот, и резервный голкипер «Спартака» Илья Свинов выручил, парировав угрозу.

На табло по-прежнему горят нули. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.