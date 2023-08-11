Свинов отразил пенальти в первой игре в РПЛ за «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Илья Свинов спас свой клуб от быстрого пропущенного гола с 11-метровой отметки.

В пятницу «красно-белые» гостят у «Урала», на 11-й минуте матча хозяева получили право пробить пенальти. К мячу подошёл полузащитник «шмелей» Даниэль Мишкич, пробил в левый от себя угол ворот, однако Свинов в прыжке добрался до летящей в ворота сферы, переведя мяч на угловой.

Любопытно, что сегодняшняя игра – лишь первая для 22-летнего голкипера «Спартака» в рамках РПЛ за свой клуб.

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