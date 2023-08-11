Питерский «Зенит» может снова сыграть против бакинского «Нефтчи» в рамках товарищеского матча.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, игра планируется на грядущий сентябрь на время паузы на матчи национальных сборных. Команды встретятся предположительно через 4-5 дней после матча «Зенита» в РПЛ против московского ЦСКА, который состоится 3 сентября.

Напомним, что ранее эти команды встречались в рамках товарищеского Кубка PARI Премьер, что прошёл в минувшем июле в Санкт-Петербурге. Тогда победу со счётом 3:1 добыли зенитовцы.

Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт 13 августа. В этот день питерцы встретятся с воронежским «Факелом» дома.