​Тикнизян остаётся: «Локомотив» отклонил предложение «Вердера»

Защитник Наир Тикнизян с вероятностью в 99,9% не уйдёт из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси». Отмечается, что «железнодорожники» отклонили предложение «Вердера» по трансферу 24-летнего Тикнизяна.

Наир Тикнизян перебрался в «Локомотив» из ЦСКА в начале августа 2021 года. С тех пор защитник провёл 64 официальных матча, в которых записал на свой счёт девять голов и семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.