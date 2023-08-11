​«Спартак» хочет отдать Маслова в аренду

Защитник Павел Маслов в обозримом будущем может покинуть «Спартак». В настоящий момент московский клуб ищет варианты по аренде для 23-летнего футболиста. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

За первую команду «Спартака» Маслов провёл 66 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Павла Маслова в 1 миллион евро.

В пятницу «Спартак» проводит матч четвёртого тура Премьер-лиги против «Урала». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.