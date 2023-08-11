Ганчаренко объяснил удачную статистику матчей со «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Кажется впервые «Урал» проводил тренировку сегодня перед матчем. С чем это связано?

- Только с поздним временем начала сегодняшнего матча.

- Ваша статистика встреч с московским «Спартаком» удивительна, потому что вы с немосковскими командами еще не проигрывали «Спартаку». Есть ли у вас какой-то рецепт к этой команде?

- Здесь самое важное - это эмоциональное составляющее, вот и всё.

- Практически пять футболистов «Урала» имеют отношение к «Спартаку», и для них этот матч имеет какое-то принципиальное значение?

- Думаю, что нет. Даже не уточняя особо, кто это.

- Сиссе и Бикфалви сегодня впервые в протоколе и заявке. Какова вероятность, что они сегодня на поле появятся?

- Если они есть в протоколе, конечно, мы можем на них рассчитывать. Понятно, что это небольшое количество времени, но это лучше, чем ничего.

- Олег Шатов. Недавно вышла новость, что он завершил карьеру футболиста и будет тренером. Какова вероятность того, что он окажется в вашем тренерском штабе?

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- Вообще первое, что никто не исключает, что он может возобновить карьеру, чего бы всем нам хотелось. Что касается тренерской карьеры, это шаг за шагом. Давайте не будем торопиться, посмотрим, как будет развиваться его тренерская карьера или игроцкая еще продлится.