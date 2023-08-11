​Дзюба – о своей травме: «Спасибо Воронежу за прекрасное поле»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сказал несколько слов о своём повреждении.

«Немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля в остальном всё там великолепно – потрясающие болельщики, антураж. Одно удовольствие там играть.

Завтра у ребят игра, «Локомотив» - «Крылья Советов». Обязательно приду на игру, чтобы поддержать ребят, и вы приходите. Нужно набирать очки», - сказал Дзюба на видео, которое он опубликовал в социальных сетях.

«Уверен, что вернусь сильнее, злее и соскучившимся по играм, по эмоциям», - добавил Дзюба.

Матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» стартует 12 августа в 15:00 по московскому времени.