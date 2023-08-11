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Абаскаль: «Никакого секрета нет, работа, работа и ещё раз работа»

11 Августа 2023 • 17:52 Комментировать
Урал
1:0
Спартак Москва
перерыв

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- В чем секрет успеха? «Спартак» выдал лучший старт в своей истории. В чем этот секрет?

- Здесь никакого секрета нет, всё заключается в работе. Работа, работа и еще раз работа. Мы верим в то, что мы делаем, идем к своей цели. Считаю, что мы в каждой их тех целей заслуживали побед и были лучше, чем соперник. Никакого секрета нет, главное - уверенность в своих силах, особенно в начале.

- Сейчас многие журналисты говорят о том, что у «Спартака» самая лучшая линия нападения, при этом не самая лучшая оборона. Какая работа в этом плане была проведена?

- Конечно, необходим баланс между атакой и обороной в футбольной команде. Всегда хочется и нужно забивать больше соперника, и мы стараемся делать это. В последней игре мы пропустили достаточно много голов, но там практически всё было со стандартов. Недовольны, будем работать и исправлять, искать ошибки. Это процесс, над которым мы работаем. Важным фактором является и то, что за две недели мы провели только одну тренировку полноценным составом. Это тоже наложило определенный отпечаток. Календарь очень плотный без возможности для тренировок. Мы  будем продолжать работать, чтобы найти этот баланс.

- Связана ли сегодняшняя ротация состава с тем фактом, что «Спартак» в последнем матче не самым лучшим образом действовал именно в обороне?

- В прошлом матче мы пропустили четыре гола, но как я уже говорил, большая часть, кроме одного, - это индивидуальная ответственность. То есть, нужно играть со своим футболистом до самого конца и держать его. Но при таком графике, а мы играем каждые три дня, необходима свежесть. Каждый раз мы должны выпускать свежих футболистов, чтобы показывать лучший футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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