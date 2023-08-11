​Раскрыты условия вероятного трансфера Зайнутдинова в «Бешикташ»

Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов близок к переходу из ЦСКА в «Бешикташ». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Зайнутдинов имеет шансы сыграть за «армейцев» в воскресном матче против «Сочи», а в начале новой недели он отправится в Стамбул для прохождения медицинского обследования и завершения трансфера.

За 25-летнего Зайнутдинова «Бешикташ» заплатит ЦСКА 5 миллионов евро. В сделке будет прописан пункт, согласно которому «армейцы» получат 15% от суммы следующего трансфера казахстанца.

Отметим, что за ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов выступал с конца августа 2020 года.