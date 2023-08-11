​Зайнутдинов близок к трансферу в клуб турецкой Суперлиги

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов близок к трансферу в «Бешикташ». Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», переговоры между клубами близки к завершению. Сам Зайнутдинов хочет переехать в клуб турецкой Суперлиги.

Бактиёру Зайнутдинову 25 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 6 миллионов евро.

В ЦСКА Зайнутдинов переходил в конце августа 2020 года. С тех пор казахстанец провёл за «армейцев» 83 матча, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач на партнёров.

Добавим, что ближайший матч ЦСКА проведёт 13 августа – против «Сочи».