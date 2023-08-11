Ду Кейрос: «Думаю, мы правильно отреагировали на поражение от «Динамо»

Полузащитник питерского «Зенита» Ду Кейрос считает, что его команда грамотно среагировала на сенсационное поражение от московского «Динамо» (2:3) в прошлом туре РПЛ.

«Каждое из поражений очень неприятные ощущения вызывает. Но из любой неудачи надо извлекать пользу, а после - делать работу над ошибками. Полагаю, мы правильно отреагировали на поражение от «Динамо». После него мы смогли победить в Самаре. А теперь приложим все силы и наверстаем упущенное в Премьер-лиге», - цитирует легионера Bobsoccer.

Напомним, что следующий официальный матч питерский клуб проведёт в это воскресенье. 13 августа питерцы дома примут воронежский «Факел».

Ду Кейрос: «Зениту» очень важно победить «Факел»