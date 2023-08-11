​Судьям запретили посещать матчи РПЛ

Арбитров, которые работают на матчах Российской премьер-лиги, уведомят или уже уведомили о том, что им нельзя ходить на игры чемпионата в качестве зрителей. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Соответствующее уведомление вызвано тем, что арбитр Сергей Чебан недавно посетил матч «Спартака». Он не выражал каких-либо эмоций и не носил атрибутику, но находился на трибуне в окружении фанатов «красно-белых», которые праздновали успех любимой команды. Соответствующий кадр попал в телетрансляцию.

Матчи четвёртого тура чемпионата России пройдут 11, 12, 13 и 14 августа. Действующим чемпионом страны является «Зенит».