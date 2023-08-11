Ду Кейрос назвал самого принципиального соперника «Зенита»

Бразильский полузащитник питерского «Зенита» Ду Кейрос, который пополнил клуб только этим летом, поразмышлял о самом принципиальном сопернике его команды. По его мнению, это московский «Спартак».

«Думаю, таким является «Спартак». Это российское классико, особое противостояние. Но сейчас у нас концентрация только на ближайшей игре, она для нас не менее важна в турнирном плане. Шаг за шагом идём, о «Спартаке» будем думать только после «Факела», - цитирует легионера Bobsoccer.

Отметим, что «Спартак» и «Зенит» встретятся уже через тур. На данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, питерцы – в середине, на восьмой строчке.