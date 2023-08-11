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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ду Кейрос: «Зениту» очень важно победить «Факел»

11 Августа 2023 • 17:26 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Летний новичок питерского «Зенита» Ду Кейрос высказался в преддверии матча четвёртого тура РПЛ, в котором его клуб примет дома воронежский «Факел».

«Полагаю, с первых минут мы будем прессинговать соперника и навязывать им свою игру. Важно как можно скорее взять матч под свой контроль и добиться необходимой нам победы. Будет очень важно победить, чтобы вернуться на верхние этажи турнирной таблицы», - размышляет бразилец в интервью для Bobsoccer.

Напомним, что в последних двух матчах чемпионата России питерцы не побеждали. Во втором туре команда Семака сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а в туре минувшем уступила дома «Динамо» - 2:3.

После третьего тура зенитовцы идут на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» замыкает таблицу на 16-м месте с нулём очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ду Кейрос
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