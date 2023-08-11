В главных слухах недели вы узнаете, как «ПСЖ» давит на Килиана Мбаппе, где продолжит карьеру Арсен Захарян, и какого топ-футболиста зовёт к себе «Зенит». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«ПСЖ» давит на предателя-Мбаппе

В «ПСЖ» по-прежнему царит напряжение из-за неопределённости с будущим Килиана Мбаппе. Никаких подвижек нет - футболист и клуб отказываются идти навстречу друг другу. По слухам, на прошлой неделе парижане направили Мбаппе письмо, в котором описали последствия ситуации, при которой футболист покинет клуб бесплатно через год. Так, в числе прочего, «ПСЖ» придётся продать многих ведущих игроков и увольнять сотрудников. Судя по всему, на Килиана письмо никак не повлияло. Поговаривают, что футболист подтвердил президенту клуба Нассеру аль-Хелаифи своё намерение остаться в «ПСЖ» до конца действующего контракта.

Согласно сообщениям из прессы, аль-Хелаифи чувствует, что Мбаппе его предал. «ПСЖ» планирует и дальше давить на звёздного форварда. Так, Килиану могут даже запретить вход на стадион «Парк де Пренс».

Захарян уезжает из России

Шансы Арсена Захаряна уйти из «Динамо» до конца лета в последние дни выросли. Поговаривают, что воспитанник московского клуба уже согласовал условия контракта с «Реалом Сосьедад». Клуб Ла Лиги готов заплатить за Захаряна 12 миллионов евро. Ещё какая-то сумма будет прописана в сделке как бонусы. Стоит сказать, что «Реал Сосьедад» в новом сезоне выступит на групповой стадии Лиги чемпионов, поэтому для Захаряна это очень привлекательный вариант.

Кейн раздражал председателя «Тоттенхэма»

Трансферная сага с Гарри Кейном в последние дни была увлекательной. В прессу то и дело просачивалась информация – то Кейн переходит в «Баварию», то остаётся в «Тоттенхэме»… По слухам, уже после того, как клубы согласовали сделку, Гарри начал сомневаться. Это стало раздражать председателя «шпор» Даниэля Леви, ведь ранее он договорился с форвардом, что отпустит его при поступлении хорошего предложения. Теперь руководитель лондонского клуба может давить на Кейна, чтобы он подписал новый контракт. Правда, вероятность трансфера звёздного англичанина в «Баварию» всё-таки остаётся высокой.

«Зенит» зовёт топ-футболиста

В летнее трансферное окно «Зенит» продал Малкома за 60 миллионов евро. Питерский клуб хорошо заработал и теперь может осуществить дорогостоящий входящий трансфер. Если верить слухам, «сине-бело-голубые» ведут борьбу за подписание экс-футболиста «Ромы» Николо Дзаньоло. Чемпионы России готовы заплатить «Галатасараю» за Дзаньоло 35 миллионов евро. Самому итальянскому футболисту группы атаки «Зенит» готов предложить контракт с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон.

Неймар меняет клуб

Неймар уходит из «ПСЖ». Поговаривают, что Луис Энрике и Луиш Кампуш в начале недели провели с 31-летним бразильцем беседу, по итогам которой стороны решили разойтись. Теперь «ПСЖ» и Неймар работают над тем, чтобы как можно скорее осуществить трансфер. Звёздный форвард может вернуться в «Барселону», однако каталонцам будет непросто провернуть сделку по финансовым причинам. Также у Неймара есть варианты с «Аль-Хилялем» и переездом в МЛС.

Слухи собирал Александр Тихий.