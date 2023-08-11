Свинов, Рябчук и Медина – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Программу четвёртого тура чемпионата России в пятницу вечером будет открывать матч между «Уралом» и «Спартаком». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Свинов, Денисов, Литвинов, Джикия, Рябчук, Мартинс, Зобнин, Медина, Бонгонда, Промес, Соболев.

Стоит сказать, что голкипер Илья Свинов дебютирует за «Спартак» в РПЛ. Ранее стало известно о вирусной инфекции у вратаря «красно-белых» Александра Максименко.

Матч «Урал» - «Спартак» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции.