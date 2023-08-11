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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Попов пояснил причину частых ошибок судей

11 Августа 2023 • 16:56 Комментировать

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов уверен в том, что частые ошибки судей в матчах РПЛ связаны с тривиальной причиной - плохой квалификацией судей. Он обвинил арбитров в том, что зачастую те стремятся быть главными действующими лицами на поле, оттесняя всех остальных, то есть, самих игроков.

- У нас низкая квалификация судей, отсюда и многочисленные ошибки. Всегда говорил, что судьи – это не главные лица на поле, у нас народ на футболистов ходит. А эти деятели все хотят одеяло на свою сторону перетянуть, - цитирует слова Попова betonmobile.ru.

Напомним, что сегодня начинается четвертый тур российского чемпионата, между собой встретятся «Урал» и московский «Спартак». 

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Попов
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