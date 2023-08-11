Сенников: «У «Краснодара» есть все шансы составить конкуренцию за чемпионство»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, «быкам» по силам навязать борьбу за чемпионский титул. При этом Сенников отметил, что «Краснодар», как и многие другие клубы, испытывает проблемы при игре в обороне.

«У «Краснодара» крепкая команда, которая будет более стабильной. Прошлый сезон показал, что они идут правильным путём. В команде хорошие легионеры. У «Краснодара» есть все шансы составить конкуренцию за чемпионство», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 12 августа, против «Оренбурга». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.