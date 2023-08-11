Шикунов — о травме Осипенко: «Очень большая потеря, это лидер в команде»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался о травме защитника южан Максима Осипенко.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист выбыл из строя на месяц из-за повреждения мышц.

«Очень большая потеря, это лидер в защите и вообще в команде. Вот «Зенит» Малкома потерял, посмотрите, что происходит. Казалось бы, все остались, всё нормально, а без Малкома другая команда получилась», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После трёх туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой ближайший матч южане проведут завтра, 12 августа, против «Рубина». Начало — в 20:00 по московскому времени.