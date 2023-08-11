Адиев поделился мнением о возможном переходе Быстрова в «Сивасспор»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном переходе защитника «Ахмата» Марата Быстрова в «Сивасспор».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб уже сделал предложение «Ахмату» о покупке 31-летнего футболиста.

«Не знаю, как идут переговоры. В принципе, на сегодняшний день он и в «Ахмате» получает достаточно игрового времени. Для сборной тут нет проблем. Если он будет играть в Турции, то не вижу проблем в этом переходе», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Быстров провёл за «Ахмат» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 1 миллион евро.