​Малкома объявили в розыск в России

Федеральная служба судебных приставов России всё-таки решила объявить в розыск теперь уже бывшего футболиста «Зенита» Малкома. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что Малком уехал из России в Саудовскую Аравию, не оплатив 64 тысячи рублей по штрафам за нарушения правил дорожного движения. ФССП получила соответствующие материалы и открыла производства.

Теперь российские банковские счета Малкома могут быть заблокированы до списания с них средств. Плюс у футболиста могут возникнуть проблемы на российской границе.

Напомним, что Малком в летнее трансферное окно перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.