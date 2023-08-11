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​Малкома объявили в розыск в России

11 Августа 2023 • 16:17 Комментировать (4)

Федеральная служба судебных приставов России всё-таки решила объявить в розыск теперь уже бывшего футболиста «Зенита» Малкома. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что Малком уехал из России в Саудовскую Аравию, не оплатив 64 тысячи рублей по штрафам за нарушения правил дорожного движения. ФССП получила соответствующие материалы и открыла производства.

Теперь российские банковские счета Малкома могут быть заблокированы до списания с них средств. Плюс у футболиста могут возникнуть проблемы на российской границе.

Напомним, что Малком в летнее трансферное окно перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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Комментарии (4)
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wertygaz
11 Августа 2023 в 17:07
А то они не слышали что он уедет. Раньше надо было предъявлять. Да и он хорош, получая миллионы в евро не может оплатить тысячи в рублях. Теперь заочно арестовывайте и требуйте выдачи если платить не хочет.
ингерман
11 Августа 2023 в 17:06
ай дык он ужо у 🐪🐫🐪 сыграв.. как ево та атпустиле.. пущай таперича отвечають.. А-ха-ха-ха! )))
Booker
11 Августа 2023 в 16:28
Так он ФССП на х....ю крутил.С пропеллером.Отсо.....те.
Alex1972
11 Августа 2023 в 16:21
Хе..
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