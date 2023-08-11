Бывший гендиректор ФК «Москва» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча четвёртого тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком».

- Команда у Ганчаренко достаточно упёртая. Я думаю, что «Урал» сможет выстроить оборону, хорошо контратаковать и так далее. Другое дело, конечно, сейчас «Спартак» на таком кураже, что может обыграть чуть ли не любую команду. Посмотрим, как всё это пройдёт. Лёгкой прогулки для «Спартака» в Екатеринбурге не будет. Весьма вероятна ничья.

- Обе команды провели свой предыдущий матч во вторник.

- В любом случае у «Спартака» скамейка значительно длиннее. И надо иметь в виду, что лидеры спартаковцев в кубковом матче вышли только во втором тайме, когда команда начала проигрывать в счёте. Я говорю о Промесе и иже с ним сотоварищей. Поэтому, конечно, «Спартак» должен быть свежее, чем «Урал». Трёх дней вполне достаточно для восстановления.

Матч «Урал» – «Спартак» состоится сегодня, 11 августа, в 18:00 по московскому времени.