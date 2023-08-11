Ловчев: «У «Спартака» как был непорядок в обороне, так и остаётся»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре «красно-белых» в обороне.

Ловчев считает, что в обороне московской команды продолжает царить беспорядок, а новичок Олег Рябчук пока доверия не внушает.

«У «Спартака» как был непорядок, так и остаётся. Я понимаю, что в столичном клубе занимаются решением этой проблемы, но дело пока с мёртвой точки не сдвинулось. Какие-то трансферы сорвались, а дебютировавший в матче с нижегородцами Олег Рябчук пока не дал ответа на вопрос, насколько это серьёзное приобретение», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

После трёх туров РПЛ «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе девять набранных очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 11 августа, против «Урала». Начало — в 18:00 по московскому времени.