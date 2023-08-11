​«Зенит» не отпустил Алипа в турецкий клуб

Защитник Нуралы Алип имел возможность перебраться из «Зенита» в «Сивасспор». Турецкий клуб предлагал два варианта: аренду 23-летнего казахстанца или полноценный трансфер за небольшие деньги. Оба варианта не устроили чемпионов России, о чём на своих страницах рассказывает Vesti.kz.

В «Зенит» Нуралы Алип перебрался в феврале 2022 года. С тех пор защитник провёл за питерцев 29 официальных матчей. В них результативными действиями футболист национальной сборной Казахстана не отмечался.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Нуралы Алипа в 1,2 миллиона евро.