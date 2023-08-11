​Названа сумма вероятного трансфера Куэро в «Оренбург»

«Оренбург» работает над трансфером форварда Джастина Куэро, который выступает за «Индепендьенте» у себя на родине. За 60% прав на 19-летнего футболиста «Оренбург» заплатит 2 миллиона евро. Об этом рассказывает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Ранее в «Оренбурге» подтвердили работу по трансферу Куэро. Этот нападающий забил 16 голов в 22 матчах за юношескую сборную Эквадора.

Ближайший матч чемпионата России «Оренбург» проведёт в субботу, 12 августа. Команда Иржи Ярошика будет играть против «Краснодара» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.