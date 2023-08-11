Ловчев: «Я не увидел у «Урала» слабых мест»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Урала» в нынешнем сезоне.

Напомним, в первых трёх турах РПЛ «Урал» набрал семь очков и сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ловчев признался, что не увидел у «Урала» слабых мест в стартовых матчах сезона. Ветеран связал успехи екатеринбургской команды с работой главного тренера Виктора Ганчаренко.

«Урал», безусловно, стал открытием старта сезона. Хотя Виктор Ганчаренко — тренер не простой. Где бы он ни работал, у него всегда команда прибавляла. Я не увидел в стартовых матчах сезона у «Урала» слабых мест», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Свой ближайший матч «Урал» проведёт сегодня, 11 августа, против «Спартака». Эта игра состоится в Екатеринбурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени. По мнению Ловчева, предстоящая встреча станет для «красно-белых» самой серьёзной проверкой с момента начала сезона.