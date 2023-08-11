​Турецкий клуб готов предложить «Динамо» 3 млн евро за Сазонова

Защитник «Динамо» Саба Сазонов находится на радаре «Бешикташа». Турецкий клуб готов предложить за 21-летнего футболиста около 3 миллионов евро. В то же время Сазонов хочет перейти только в чемпионат из числа топ-5 и готов рассмотреть предложения только от клубов из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Обо всём этом на своих страницах рассказывает sport24.

За первую команду «Динамо» Саба Сазонов провёл 41 официальный матч. В них грузинский защитник записал на свой счёт один гол.

Ближайшую игру Премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 13 августа, - против «Балтики» на своём поле.