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​В «Зените» отреагировали на информацию о проблемах с Барриосом

11 Августа 2023 • 15:38 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

В прессе появилась информация о том, что Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит». Клуб якобы обманул колумбийского полузащитника, не желая отпускать его в «Ноттингем Форест».

На вопрос по поводу этой информации ответил Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление.

«Бред не комментируем», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Зенит» Вильмар Барриос выступает с февраля 2019 года. С тех пор полузащитник провёл 154 матча, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса. Портал transfermarkt оценивает Барриоса в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ноттингем Форест Александр Медведев Вильмар Барриос
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