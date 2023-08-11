​В «Зените» отреагировали на информацию о проблемах с Барриосом

В прессе появилась информация о том, что Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит». Клуб якобы обманул колумбийского полузащитника, не желая отпускать его в «Ноттингем Форест».

На вопрос по поводу этой информации ответил Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление.

«Бред не комментируем», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Зенит» Вильмар Барриос выступает с февраля 2019 года. С тех пор полузащитник провёл 154 матча, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса. Портал transfermarkt оценивает Барриоса в 18 миллионов евро.