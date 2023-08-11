Ловчев: «Спартак» обыграет «Урал», но больше трёх забитых мячей в Екатеринбурге точно не будет»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ между «красно-белыми» и «Уралом».

По мнению эксперта, решающим фактором в предстоящей встрече может стать игра нападающих «Спартака», поскольку такая команда, как «Урал», способна создать «красно-белым» проблемы с созданием голевых моментов.

«Бальде и Бонгонда, да и Квинси Промес могут за счёт индивидуального мастерства, техники и резкости обыграть соперника и обострить игру. Наверное, всё-таки «Спартак» выиграет. Москвичи сейчас много забивают, и это должно принести им три очка», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Также ветеран считает, что «Спартак» добьётся победы со счётом 2:1. По мнению Ловчева, больше трёх мячей в предстоящей встрече забито не будет.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 11 августа, и начнётся он в 18:00 по московскому времени.