​Мухин пошутил о возрасте Набабкина

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о том, кого из молодых футболистов команды он может выделить. Мухин в шутку назвал 36-летнего Кирилла Набабкина.

«Кирилла Анатольевича, естественно! У него светлейшее будущее (смеётся). Ну и Ярика Арбузова выделю», - сказал Мухин, чьи слова приводятся на страницах официального сайта ЦСКА.

В настоящий момент Максим Мухин и другие футболисты ЦСКА готовятся к домашнему матчу Премьер-лиги против «Сочи». Игра пройдёт в воскресенье, 13 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После трёх туров РПЛ ЦСКА имеет шесть очков в кармане.