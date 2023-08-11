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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мухин пошутил о возрасте Набабкина

11 Августа 2023 • 15:24 Комментировать
ЦСКА Москва
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Сочи
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13.08 20:00

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о том, кого из молодых футболистов команды он может выделить. Мухин в шутку назвал 36-летнего Кирилла Набабкина.

«Кирилла Анатольевича, естественно! У него светлейшее будущее (смеётся). Ну и Ярика Арбузова выделю», - сказал Мухин, чьи слова приводятся на страницах официального сайта ЦСКА.

В настоящий момент Максим Мухин и другие футболисты ЦСКА готовятся к домашнему матчу Премьер-лиги против «Сочи». Игра пройдёт в воскресенье, 13 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После трёх туров РПЛ ЦСКА имеет шесть очков в кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кирилл Набабкин Максим Мухин Ярослав Арбузов
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