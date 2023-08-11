«Урал» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В четвёртом туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Спартак Москва
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Протокол игры
|(1:0) Мишкич Даниэль45'
Помазун Илья•Кулаков Денис•Бегич Сильвие•Итало•Бевеев Мингиян• 44'Мишкич Даниэль•Аюпов Тимур•Нейва Кристиан•Егорычев Андрей•Каштанов Алексей•Юшин Александр 38'
Свинов Илья•Денисов Даниил•Литвинов Руслан•Джикия Георгий•Рябчук Олег•Зобнин Роман•Мартинс Кристофер•Медина Хесус•Бонгонда Тео•Соболев Александр Сергеевич• 28'Промес Квинси
11 августа. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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