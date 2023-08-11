​Семак назвал проблему «Зенита»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, насколько сложной задачей для штаба является варьирование сочетаний футболистов и игровых схем на старте сезона.

По словам Семака, проблем у тренерского штаба всегда хватает, и они постоянно меняются. Наставник «сине-бело-голубых» отметил текущие проблемы команды с завершением атак.

«У нас есть определенные вопросы, связанные с качеством в завершении. Вроде бы подходов много, но качества немного не хватает», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Также Семак отметил, что новички команды ещё не находятся в оптимальных кондициях.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 13 августа, - против «Факела» на своём поле.