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​Семак назвал проблему «Зенита»

11 Августа 2023 • 15:19 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, насколько сложной задачей для штаба является варьирование сочетаний футболистов и игровых схем на старте сезона.

По словам Семака, проблем у тренерского штаба всегда хватает, и они постоянно меняются. Наставник «сине-бело-голубых» отметил текущие проблемы команды с завершением атак.

«У нас есть определенные вопросы, связанные с качеством в завершении. Вроде бы подходов много, но качества немного не хватает», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Также Семак отметил, что новички команды ещё не находятся в оптимальных кондициях. 

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 13 августа, - против «Факела» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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ЗЕНИТ ФАКЕЛ
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