Деменко: «Спартак» выглядит предпочтительнее «Урала», но от команды из Екатеринбурга можно ожидать всего»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Уралом».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «красно-белые» пропустят меньше мячей, чем в недавнем матче группового этапа Кубка России против «Пари НН» (5:4). Деменко отметил, что тренерский штаб разберёт ошибки и в противостоянии с «Уралом» команда покажет совсем другой футбол.

«Спартак» сейчас выглядит предпочтительнее «Урала». Но команда из Екатеринбурга в нынешнем сезоне показала, что от неё можно ожидать всего. Но всё же надеюсь, что победная серия москвичей продолжится», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 11 августа. Начало — 18:00 по московскому времени.