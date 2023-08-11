​Мухин высказался о дубле в дерби с «Локомотивом»

В прошлом туре чемпионата России ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 2:1. Автором дубля стал полузащитник «армейцев» Максим Мухин. В одном матче Премьер-лиги он забил больше голов, чем в 55 предыдущих. Сам Мухин высказался о таком достижении.

«Просто так получилось, видимо, был мой день. В раздевалке мне сказали, что могу ещё лучше. Я говорю: «Да куда ещё-то?» - сказал Мухин, чьи слова приведены на официальном сайте ЦСКА.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в воскресенье, 13 августа. Команда Владимира Федотова будет принимать «Сочи». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.