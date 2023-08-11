Гладилин: «На матч с «Уралом» выйдет тот же состав «Спартака», который играл с «Рубином»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о предстоящем матче четвёртого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Уралом».

По мнению эксперта, в матче против «Урала» на поле выйдет тот же состав «Спартака», который обыграл на прошлой неделе «Рубин» (4:1).

«На матч с «Уралом» выйдет тот же состав, который играл в Казани с «Рубином». Тактических новшеств не предвидится. Зато вернутся в строй Джикия и Литвинов», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 11 августа, в Екатеринбурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что прямо сейчас «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России и опережает четвёртый «Урал» на два очка.