​Мухин назвал своего главного конкурента в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин назвал своего главного конкурента в команде.

«Думаю, мой главный конкурент - Костя Кучаев. На мой взгляд, он один из самых сильных игроков центра поля в нашей команде», - сказал Мухин, чьи слова приводятся на страницах официального сайта ЦСКА.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в воскресенье, 13 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Сочи» на своём поле. Игра стартует в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что после трёх сыгранных туров Премьер-лиги ЦСКА имеет шесть зачётных баллов в своём активе.