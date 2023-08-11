​Семак: «Факелу» немного не повезло»

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 13 августа – против «Факела». Наставник питерской команды Сергей Семак сказал несколько слов о сопернике.

«Мы прекрасно знаем и главного тренера, и команду - она очень неуступчивая. Что касается корреляции между качеством игры и количеством набранных очков, то я думаю, им немного не повезло, потому что во всех матчах «Факел» забивает», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Семак считает, что «Факел» не добрал очки на старте сезона в том числе из-за невезения. По словам тренера «Зенита», в играх против «Факела» никогда не бывает легко.

Матч «Зенит» - «Факел» стартует 13 августа в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. «Факел» же в прошлом сезоне сохранил прописку в Премьер-лиге только по итогам стыковых матчей.