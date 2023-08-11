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​Семак высказался о восстановлении травмированных игроков «Зенита»

11 Августа 2023 • 14:32 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о травмированных футболистах команды.

По словам Семака, новой информации о травмированных игроках сейчас нет. Тренер сказал, что Мостовой вернётся в строй примерно через четыре недели. Вместе с Андреем вернуться может и Родригао – чрез несколько недель бразилец начнёт тренироваться на поле.

Что касается Чистякова, то понимания по срокам его восстановления сейчас нет.

«Возможно, он будет готовиться уже к следующей игре. По крайней мере, мы на это надеемся», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

В воскресенье, 13 августа, «Зенит» проведёт домашний матч против «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Чистяков Андрей Мостовой Родригао
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