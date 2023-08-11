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​Мостовой: «Скамейка у «Спартака» даже подлиннее, чем у «Зенита» эксклюзив

11 Августа 2023 • 14:22 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 2 ч. 18 мин.

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Уралом».

- Екатеринбуржцы смогут навязать борьбу столичному коллективу?

- Любая команда может доставить проблемы своему сопернику. Мы недавно видели, что «Пари НН» четыре мяча забил «Спартаку». Четыре! Хотя пять при этом пропустил. В «Спартаке» большой выбор футболистов, они в любой момент могут выйти и решить задачу. Я уже говорил, что «Спартак» - один из конкурентов «Зенита», но скамейка у «красно-белых» даже подлиннее. В этом у «Спартака» есть преимущество над «Уралом». Ганчаренко играет одним составом, у него мало разнообразия.

- Как раз в следующем туре «Спартак» встречается с «Зенитом». «Шмели» в этой ситуации - идеальный разгон для Абаскаля?

- Вот и посмотрим. Если «Спартак» сегодня выиграет, то будет ещё увереннее.

- По сравнению с прошлым сезоном игра москвичей стилистически поменялась?

- Нет, вообще никак. Промес был одним из лучших, так он им и остаётся. Бонгонда пришёл и стал забивать в каждой игре. А что там может поменяться? Всё то же самое.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Урал Александр Мостовой
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