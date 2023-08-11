Рианчо: «Абаскаль будет в числе лучших тренеров мира»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о нынешнем наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.

По мнению Рианчо, в будущем 34-летний специалист способен стать одним из лучших тренеров в мире.

«Абаскаль ещё очень молод, но его работа в «Спартаке» уже вызывает уважение. «Спартак» — лишь начало его пути. Уверен, Гильермо будет в числе лучших тренеров мира», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После трёх туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе девять набранных очков.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 11 августа, против «Урала». Начало — в 18:00 по московскому времени.