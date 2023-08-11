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​«Зенит» обманул Барриоса – футболист хочет уйти слухи

11 Августа 2023 • 14:09 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет перебраться в «Ноттингем Форест». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клуб Английской премьер-лиги проявил интерес к колумбийцу ещё зимой. Тогда «Зенит» попросил Барриоса подождать до лета, после чего игрока якобы обещали отпустить «исполнять мечту». Футболист согласился, хотя у него уже были куплены билеты в Лондон.

Отмечается, что в апреле Барриос согласовал контракт с «Ноттингем Форест». Вскоре ФИФА изменила правила приостановки контрактов для легионеров из РПЛ, вследствие чего Вильмар потерял возможность воспользоваться этой опцией. Затем «Ноттингем» сделал предложение «Зениту» в 4 миллиона евро, однако «Зенит» сообщил, что продаст Барриоса только за 20 миллионов, не меньше. Не готовы питерцы принимать и более высокое предложение из Англии (8,5 + 3 млн евро). Чемпионы РПЛ призывают игрока подождать до матча со «Спартаком» и решить вопрос позже. 

По данным источника, сейчас юристы Барриоса изучают ситуацию. Дело может дойти до попыток игрока «добиться ухода с помощью силы», то есть до разрыва контракта. 29-летний колумбиец разочарован поведением «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ноттингем Форест Вильмар Барриос трансферы футбола - лето 2023
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