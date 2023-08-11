​Промеса подозревают в контрабанде наркотиков – следующее слушание пройдёт через несколько месяцев

Форвард «Спартака» Квинси Промес в Нидерландах подозревается в контрабанде наркотических веществ. Зимой сообщалось, что футболист мог передать 250 тысяч евро наркоторговцу как покрытие долга после кражи крупной партии наркотиков.

В пятницу состоялось заседание суда. На нём представителей Промеса не было. Как сообщает De Telegraaf, следующее слушание по этому делу пройдёт через несколько месяцев. Ожидается, что на нём будут присутствовать представители Квинси.

Напомним, что в июне Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на родственника. Футболист «Спартака» подал апелляцию.