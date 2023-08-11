Оскар Родригес, агент нападающего «Индепендьенте Джуниорс» Джастина Куэро, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил информацию о скором переходе своего клиента в «Оренбург».

«Да, это правда на 100%. В скором времени Джастин станет игроком "Оренбурга", в сделке нет никаких проблем», – сказал агент футболиста.

Куэро оценивается порталом «Трансфермаркт» в 500 тысяч евро. 19-летний нападающий в этом году провёл 5 матчей в Копа Либертадорес, где записал на свой счёт 3 результативные передачи.

«Оренбург» после первых трёх туров нового розыгрыша Российской премьер-лиги располагается на четырнадцатом месте в таблице.