​Ганчаренко не проигрывает «Спартаку» больше трёх лет

В пятницу вечером программу четвёртого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Уралом» и «Спартаком». Рулевой екатеринбургской команды Виктор Ганчаренко в последние годы успешно выступает против «красно-белых». В последний раз команда белорусского специалиста проигрывала «Спартаку» в марте 2020 года. Тогда ЦСКА Ганчаренко уступил «красно-белым» со счётом 2:3 в Кубке России.

С тех пор Ганчаренко как тренер противостоял «Спартаку» шесть раз, и результаты следующие: четыре победы и две ничьи.

Матч между «Уралом» и «Спартаком» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.