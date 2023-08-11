Прогноз Бубнова на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»

Бывший защитник московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между столичным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках четвертого тура Премьер-лиги.

«2:2. Игра будет интересной: у обеих команд - хорошая группа атаки. «Крылья» в последнее время меньше трех не забивают. Матч получится результативным и закончится вничью», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

«Локомотив» примет «Крылья Советов» на домашнем стадионе «РЖД Арена» в субботу, 12 августа. Начало запланировано в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.