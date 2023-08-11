Агент Селюк: «Один большой клуб сделал официальное предложение «Ахмату» по Конате»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

По словам Селюка, один крупный клуб уже сделал предложение «Ахмату» о покупке 25-летнего игрока.

«Один большой клуб сделал официальное предложение «Ахмату», оно у них на столе. Это всё, что могу сказать на сегодняшний день», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» пять матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт 14 августа против «Пари НН». Начало — в 19:30 по московскому времени.